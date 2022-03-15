Депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и известный киевский бизнесмен Вадим Столар написали заявление про их выход из депутатской фракции ОПЗЖ.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Отметим, что все из них, кроме Фельдмана, были избраны по партийному списку. То есть, в случае их выхода из фракции, у партии будет возможность лишить их мандата. Депутаты Плачкова и Абрамович считаются близкими к Столару.

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