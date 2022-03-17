В ОПЗЖ назвали рейдерской атакой власти роспуск фракций в местных советах.

Об этом говорится в заявлении на сайте политической силы.

В ОПЗЖ заявили, что власть организовала рейдерскую атаку и кампанию преследования территориальных организаций ОПЗЖ. Что ее активистам поступают прямые угрозы о расправе над ними и их семьями.

"Гранаты во двор, уголовные дела .. В арсенал пущены все средства запугивания и давления. Так делалось и делается в Житомире, Херсоне, Полтаве, Киеве и области, советах других городов и областей. От людей в прямом смысле под дулами автоматов, прикладами выбивают заявления о выходе из состава фракций партии в местных советах. Партией слуг организована рейдерская атака на своего политического конкурента" - говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии заявили, что цель этой кампании - попытка дискредитации второй по численности фракции в Верховной Раде.

"Мы заявляем, что ОПЗЖ - проукраинская политическая сила со своим лицом, идеологией, которая не предаёт своих избирателей. Мы с первых дней войны заявили свою позицию против агрессии и коллаборационизма. Все давление, грязь, лживые обвинения сделают нас только сильнее, мы не сдадимся", - пишут в "Оппоплатформе".

"Мы с первых дней войны заявили свою позицию против агрессии и коллаборационизма. Все давление, грязь, лживые обвинения сделают нас только сильнее, мы не сдадимся... Мы обращаемся к депутатам местных советов: если вам и вашим близким угрожают расправой - сообщайте об этом публично, действуйте исключительно в рамках украинских законов и Конституции. После войны в стране восстановится демократия и верховенство права, и наши фракции во всех местных советах без исключения будут восстановлены" - заявили в партии.

И призвали мировое сообщество обратить внимание на рейдерскую атаку и кампанию давления и преследования политических оппонентов.

"Обвинения, которые звучат в адрес партии, абсолютно безосновательны. Мы требуем остановить террор против партии и наших активистов на местах, прекратить рейдерскую атаку на ОПЗЖ", - говорится в заявлении.

Ранее в ОПЗЖ опровергли отношение назначенной россиянами "и.о. мэра" Мелитополя к их партии.

Также мы писали, что депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и известный киевский бизнесмен Вадим Столар написали заявление про их выход из депутатской фракции ОПЗЖ.