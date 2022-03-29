В Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества.

Карточка документа №7213 опубликована на сайте парламента. Проект закона называется "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" о запрете деятельности религиозных организаций (объединений), входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины".

Проект семи депутатов из "Голоса" предлагает запретить "деятельность религиозных организаций (объединений), которые непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения) входят в структуры (являющиеся частями) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признана совершившей военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины".

Обоснованием для запрета названо то, что патриарх Кирилл "благословил российских военных на войну против Украины после литургии на праздник Торжества православия в Москве и подарил икону командующему Росгвардией Виктору Золотову".

"В Украине продолжает свою деятельность по сути своей разветвленная всеукраинская разведывательно-диверсионная структура, которая все эти годы работала и продолжает работать в пользу Путина – русская

православная церковь в Украине (ранее – Украинская православная церковь Московского патриархата)", - сказано в пояснительной записке.

"Слуг народа" среди авторов законопроекта нет. Поэтому вероятность того, что этот закон Рада поддержит, не очень высока.

Как писала "Страна", 21 марта Андрей Ермак назвал провокационными заявлениями с призывами к погромам "российской церкви" в Украине.

Мы также сообщали, что УПЦ так же страдает от войны, как и все население Украины: 13 марта была обстреляна Святогорская лавра.