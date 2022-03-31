Американский президент Джо Байден подписал закон, который устанавливает норму, запрещающую проводить линчевание в США.

Об этом сообщается в Фейсбуке Белого дома.

"Сегодня днем президент Байден подписал "Закон Эммета Тилля о борьбе с линчеванием", в результате чего линчевание впервые в американской истории стало считаться федеральным преступлением на почве ненависти.

После подписания президент Байден и вице-президент Харрис выступили с заявлениями вместе с Мишель Дастер, правнучкой Иды Б. Уэллс, одного из первых лидеров движения за гражданские права и соучредителя Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения", - сказано в записи.

"Теперь это закон. Линчевание было настоящим террором, чтобы навязать ложь о том, что не все созданы равными. Террор, чтобы систематически подрывать с трудом отстаиваемые гражданские права", - сказал на церемонии Байден.

А Камала Харрис напомнила, что закон о борьбе с линчеванием "вносился в конгресс Штатов более 200 раз".

Закон получил имя 14-летнего афроамериканца Эммета Тилля. В 1955 году белая женщина обвинила его в приставаниях. В результате ее родственники жестоко убили юношу и были оправданы присяжными. После этого инцидента попытки принять на федеральном уровне закон против линчевателей предпринимались неоднократно в течение века.

Теперь же в США такая расправа официально будет наказываться по всей строгости.

В середине марта Байден подписал закон, которым предоставляется рекордная помощь Украине в размере $13,6 млрд.

А немногим ранее глава Белого дома подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России.