Байден подписал закон о запрете линчевания в США, который не могли принять почти сто лет
Американский президент Джо Байден подписал закон, который устанавливает норму, запрещающую проводить линчевание в США.
Об этом сообщается в Фейсбуке Белого дома.
"Сегодня днем президент Байден подписал "Закон Эммета Тилля о борьбе с линчеванием", в результате чего линчевание впервые в американской истории стало считаться федеральным преступлением на почве ненависти.
После подписания президент Байден и вице-президент Харрис выступили с заявлениями вместе с Мишель Дастер, правнучкой Иды Б. Уэллс, одного из первых лидеров движения за гражданские права и соучредителя Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения", - сказано в записи.
"Теперь это закон. Линчевание было настоящим террором, чтобы навязать ложь о том, что не все созданы равными. Террор, чтобы систематически подрывать с трудом отстаиваемые гражданские права", - сказал на церемонии Байден.
А Камала Харрис напомнила, что закон о борьбе с линчеванием "вносился в конгресс Штатов более 200 раз".
Закон получил имя 14-летнего афроамериканца Эммета Тилля. В 1955 году белая женщина обвинила его в приставаниях. В результате ее родственники жестоко убили юношу и были оправданы присяжными. После этого инцидента попытки принять на федеральном уровне закон против линчевателей предпринимались неоднократно в течение века.
Теперь же в США такая расправа официально будет наказываться по всей строгости.
В середине марта Байден подписал закон, которым предоставляется рекордная помощь Украине в размере $13,6 млрд.
А немногим ранее глава Белого дома подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России.