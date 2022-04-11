Россия уже де-факто объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. Об этом заявило рейтинговое агентство Standard & Poor's.

Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу.

Агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".

Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательства по конкретному обязательству, а не по всему своему долгу.

У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает конвертации выплат в доллары, учитывая западные санкции.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.