Канада ввела дополнительные санкции против российской оборонной промышленности. Об этом говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

Так, министр иностранных дел достопочтенная Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит новые санкции в ответ на незаконное и неоправданное вторжение российского режима в Украину.

Новые меры накладывают ограничения на 33 предприятия российского оборонного сектора, которые оказывали косвенную или прямую поддержку ВС РФ.

"Поскольку мир реагирует на ужасные события в Буче и по всей Украине, эти меры служат напоминанием о том, что Канада будет лидером в привлечении Владимира Путина и его пособников к ответственности за их вопиющие, незаконные и неоправданные действия", - говорится в сообщении.

Местные СМИ говорят, что эти меры предусматривают замораживание активов и запреты для перечисленных организаций, включая Московский физико-технический институт, СПБ "Интеграл" и АО "Судостроительный завод "Вымпел".

Санкции против России вводятся не только в Канаде. Так, страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяными опциями".

Кроме того, недавно США ввели санкции против крупнейшей российской алмазодобывающей компании и судостроительной корпорации.