Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяными опциями". Об этом пишет "РИА Новости".

"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", - сообщил он.

"То есть, вероятно, вновь будут обсуждать возможность введения нефтяного эмбарго, которое так и не ввели в пятом пакете санкций", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Вместе с тем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС сегодня, 11 апреля, обсудят дальнейшие шаги по ситуации в Украине, включая новые санкции против России.

Также он считает, что в ближайшее время война на Донбассе усилится.

Напомним, недавно Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт угля.

Также мы писали, что Зеленский в очередной раз призывал западные страны усилить санкции.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.