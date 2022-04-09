Байден подписал законопроекты о новых санкциях против России
Президент США Джо Байден подписал два проекта законов, которые предусматривают новые санкции в отношении России и Беларуси.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Так, первый закон предусматривает запрет на импорт российской нефти и энергетических продуктов. А второй – о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.
Оба закона связаны с вторжением России войны в Украине. Накануне их одобрили в американском Конгрессе.
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