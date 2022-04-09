Президент США Джо Байден подписал два проекта законов, которые предусматривают новые санкции в отношении России и Беларуси.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Так, первый закон предусматривает запрет на импорт российской нефти и энергетических продуктов. А второй – о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.

Оба закона связаны с вторжением России войны в Украине. Накануне их одобрили в американском Конгрессе.

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