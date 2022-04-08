Президент Владимир Зеленский в Киеве дал совместный брифинг с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по иностранным делам Жозепом Боррелем. Основными темами речей стали вступление Украины в ЕС и санкции против РФ.

Мероприятие транслировал Офис президента.

В своем выступление Зеленский заявил, что благодарен Евросоюза за новые антироссийские санкции, но считает, "что этого мало".

Он добавил, что у него "много вопросов к Урсуле фон дер Ляйен, но атмосфера диалога и отношений у нас сейчас самая лучшая за много лет".

Фон дер Ляйен со своей стороны рассказала, как санкции бьют по России: "экспорт упал на 71%, инфляция выросла на 20%, 700 компаний ушло из России, 225 млрд евро личных активов в ЕС заморожены". Еврочиновница пообещала Украине новые деньги на оружие. Кроме того, ЕС выделяет Украине еще миллиард евро помощи: 120 млн - на поддержку бюджета, 330 млн из экстренного пакета и 600 млн макрофинансовой помощи.

Фон дер Ляйен пообещала и дальше заботиться о беженцах из Украины.

"Мы сделаем все, чтобы они имели жилье, медобслуживание, школу и работу", - заявила она.

Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник для вступления в ЕС - "формальные рекомендации". Она заверила, что рассмотрение членства Украины в ЕС "не будет длиться годами, а будет длиться недели".

Также она описала механизм принятия Украины в сообщество.

"После того как Украина подаст заявку, Еврокомиссия сделает выводы. Обычно это длится годами, сейчас будет гораздо быстрее. Выводы Еврокомиссии - это рекомендация для Совета ЕС. Это уникальный путь", - сказала гостья.

Еще она пообещала "огромные инвестиции, которые проложат Украине дорогу в Евросоюз" и заверила, что в ЕС изучают вопрос, как можно "ударить по Сбербанку России".

Боррель на брифинге заявил, что посольство ЕС в Киеве возвращается, "и за нами вернутся многие".

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

А 21 марта в Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на вступление в Евросоюз.