Байден позвонит премьеру Индии, чтобы не поддержавшая санкции страна не наращивала покупку российской нефти
Сегодня в Белом доме прозвучал ряд жестких заявлений в отношении Индии, которая не поддержала антироссийские санкции.
На 11 апреля - то есть завтра - у Байдена запланирован разговор с премьером Индии Моди.
Издание NBC News после брифинга помощников Байдена, делает вывод, что президент "будет оказывать давление на премьер-министра Индии" - чтобы тот занял жесткую позицию по России, в частности, по закупке российской нефти.
Далип Сингх, замсоветника по нацбезопасности, сказал, что Соединенные Штаты не будут устанавливать для Индии "красную черту" в отношении импорта энергоносителей из России. Но не хотят видеть "резкого увеличения закупок".
Отметим, что РФ сегодня продает нефть с большим дисконтом, и Индия уже купила много этого сырья.
Напомним, США грозят Индии "значительными и долгосрочными" последствиями за сближение с Россией.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай и Индия могут присоединиться к списку стран, которые будут гарантировать безопасность нашей страны.
Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.
Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.
Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.