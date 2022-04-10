Сегодня в Белом доме прозвучал ряд жестких заявлений в отношении Индии, которая не поддержала антироссийские санкции.

На 11 апреля - то есть завтра - у Байдена запланирован разговор с премьером Индии Моди.

Издание NBC News после брифинга помощников Байдена, делает вывод, что президент "будет оказывать давление на премьер-министра Индии" - чтобы тот занял жесткую позицию по России, в частности, по закупке российской нефти.

Далип Сингх, замсоветника по нацбезопасности, сказал, что Соединенные Штаты не будут устанавливать для Индии "красную черту" в отношении импорта энергоносителей из России. Но не хотят видеть "резкого увеличения закупок".

Отметим, что РФ сегодня продает нефть с большим дисконтом, и Индия уже купила много этого сырья.

Напомним, США грозят Индии "значительными и долгосрочными" последствиями за сближение с Россией.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай и Индия могут присоединиться к списку стран, которые будут гарантировать безопасность нашей страны.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.