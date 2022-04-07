У США с Индией начинаются трения по поводу России. Администрация Джо Байдена предупредила Нью-Дели о "значительных и долгосрочных" последствиях за сотрудничество с Москвой.

Об этом пишет Bloomberg.

Советник Байдена по экономике Брайан Диз заявил, что США "в некоторых аспектах разочарованы тем, как Индия и Китай ведут себя в контексте вторжения".

Индия, как и Китай, не ввела санкций против России. Более того, продолжает закупать российское вооружение и нефть. Также Россия предлагает Индии перейти на оплату энергоносителей в рублях и без SWIFT.

По словам Диза, Вашингтон заявил Индии, что последствия "более явного стратегического сближения" с Москвой будут "значительными и долгосрочными".

США рассматривают Индию важным партнером для противодействия китайскому влиянию в Азии. На прошлой неделе в Дели летала американская делегация из Белого дома.

Однако министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду заявил о важности связей Нью-Дели с Москвой.

Россия является "важным партнером в различных областях", заявил министр парламенту. "Как и все другие страны, мы тоже оцениваем последствия" войны России в Украине и "решаем, что лучше для наших национальных интересов".

Помимо нефти, Индия является крупнейшим в мире покупателем российского оружия и не хочет от него отказываться.

Напомним, что ранее, по данным СМИ, Индия заявила о невмешательстве в войну между Украиной и Россией.

Также сообщалось, что Индия и Россия завершили работу над аналогом международной банковской системы SWIFT.

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