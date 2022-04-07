Информация о биологических лабораториях США на украинской территории вызвала большую озабоченность мирового сообщества.

Как пишет ТАСС, об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности по "формуле Арриа", посвященном теме американских военных биологических программ в Украине. Мероприятие было организовано Россией.

"Россия недавно обнародовала ряд документов о военно-биологической деятельности США, которая вызвала большую озабоченность международного сообщества. Пандемия COVID-19 напоминает нам о критической важности международного мира и безопасности, биологической безопасности, которая не имеет границ. Любой информации о военно-биологической деятельности должно уделяться большое внимание международного сообщества", - сказал Дай Бин.

"Китай приветствует тот факт, что международное сообщество оценивает опубликованные документы", - добавил дипломат.

По его словам, "соответствующая страна должна занять ответственный подход и предоставить своевременные и всеобъемлющие разъяснения по их биологической деятельности, чтобы снять сомнения международного сообщества".

Между тем представители США и Великобритании не пришли на неформальное заседание Совбеза.

Мероприятие посетили представители других западных стран: Франции, Ирландии и Норвегии, выступивших с критикой в адрес России. Во встрече приняли также участие в видеоформате российский телеведущий Аркадий Мамонтов и болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, которые представили свои данные о работе американских биолабораторий в разных странах мира. На заседании также выступили дипломаты из Бразилии, Венесуэлы, Белоруссии, ОАЭ и других стран.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе специальной военной операции в Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой в Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 9 марта, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, признала, что в Украине имеются объекты, где проводят исследования в сфере биологии, Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил РФ.

При этом в США отвергли все обвинения в разработке биологического оружия в Украине.

Тем временем недавно Россия обвинила Германию в создании биооружия в Украине.