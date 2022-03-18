Посольство России в Вашингтоне заявило, что США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности в Украине, поскольку "не может идти речи о мирных целях, когда за всеми работами стоит Пентагон".

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на заявление российского посольства в пятницу, 18 марта.



"Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон", - говорится в заявлении посольства РФ.

В посольстве добавили, что американские аргументы и обвинения в адрес Москвы о "нарушениях" конвенции о запрещении химоружия не выдерживают критики в связи с тем, что сами США при этом не соблюдают свои обязательства.

Напомним, в США заявили, что не владеют биологическими лабораториями в Украине.

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