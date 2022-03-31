В России заявили, что Германия тоже проводила военно-биологической исследования и эксперименты в Украине, изучая смертельные болезни. Ранее в создании биолабораторий в Украине россияне обвиняли США.

Новое обвинение размещено на сайте МИД России.

Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, якобы целью данной программы является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка.

"Так, в рамках этой работы немецкий Институт тропической медицины имени Б.Нохта организовал сотрудничество с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, в ходе которого украинская сторона обязалась поставлять образцы крови славянского этноса из разных регионов страны. Помимо этого, регулярно проходили визиты немецких специалистов с посещением украинских больниц в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, где они лично знакомились с особенностями протекания болезней у местного населения. Проект финансировался Министерством иностранных дел ФРГ и Бундесвером", - утверждают в РФ.

Биоматериалы и штаммы опасных биологических агентов якобы передавались из Украины военным лабораториям в США, Великобритании, Грузии, ФРГ и других странах.

В РФ утверждают, что у них есть документы с подтверждениями этих обвинений, которые были получены в ходе их военного вторжения в Украину. Однако сами документы не публикуют.

Ранее в США отвергли все обвинения в разработке биологического оружия в Украине, назвав их "теорией заговора".

А в ООН заявили, что не знают о биологическом оружии в Украине и не могут это проверить.