На заседании Совета безопасности ООН по биологическому оружию в Украине заявили, что ООН не располагает информацией о военно-биологических программе США в Украине, у всемирной организации нет ни полномочий, ни возможностей проверить данные РФ о подобных программах.

Об этом заявила в пятницу высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. "ООН не осведомлены о подобных военных программах. Хотела бы также отметить, что ООН в настоящее время не обладает ни мандатом, ни операционной или технической возможностью для проверки данной информации", - сказала она на заседании.

Напомним, что на этом заседании Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более $200 млн на финансирование биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.

Напомним, что в начале марта в России заявили, что США в биолабораториях в Украине создавало биологическое оружие. По мнению России, украинцы заражали животных вирусами и хотели выпустить их на территории России. Тогда Пентагон опроверг это, а в США заявили, что в биолабораториях проводились научные исследования. Тогда и президент Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает биологическое оружие.

После этого пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что заявления России об американских лабораториях по биологическому оружию и разработке химического оружия в Украине "уловкой", которая совершена для попытки оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные атаки.