На заседании Совета Безопасности ООН по военно-биологической программе в Украине США заявило, что в Украине не разрабатывают биологическое оружие.

Постоянный председатель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что в Украине не было лабораторий, где велись военно-биологические разработки.

"У Украины нет военно-биологической программы. Украинских военно-биологических лабораторий нет ни у границы с Россией, ни где-либо еще", - сказала в она.

Дипломат назвала предоставленные Россией данные о военно-биологической программе в Украине и связи этой деятельностью с США "теорией заговора".

Напомним, что в начале марта в России заявили, что США в биолабораториях в Украине создавало биологическое оружие. По мнению России, украинцы заражали животных вирусами и хотели выпустить их на территории России. Тогда Пентагон опроверг это, а в США заявили, что в биолабораториях проводились научные исследования. Тогда и президент Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает биологическое оружие.

После этого пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что заявления России об американских лабораториях по биологическому оружию и разработке химического оружия в Украине "уловкой", которая совершена для попытки оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные атаки.