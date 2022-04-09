Индия и Китай могут стать гарантами безопасности Украины - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай и Индия могут присоединиться к списку стран, которые будут гарантировать безопасность нашей страны.
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.
"Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Я думаю, что Индия, если будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности, конечно, мы будем рады пригласить Индию. Индия — очень могущественное государство мира", - сказал он.
В то же время Зеленский признал, что переговоры с РФ важны.
"Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. Но в России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он один решает, когда закончится эта война", - добавил он.
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