В Верховной Раде предлагают давать до 5 лет тюрьмы за торговлю алкоголем во время военного положения. Для этого Уголовный кодекс могут дополнить новой статьей 204-1 - "Торговля алкогольными напитками в условиях военного или чрезвычайного положения".

Об этом говорится в законопроекте № 7261 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об ответственности за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров и нарушение запрета торговли отдельными видами товаров в условиях военного или чрезвычайного положения", который зарегистрирован в Раде 6 апреля.

Согласно нему, торговля алкогольными напитками на территориях, где введено военное или чрезвычайное положение, в нарушение установленных ограничений или запрета торговли такими товарами - наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двести сорок часов.

Если такие действия были совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, то они наказываются штрафом от трех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком от двух до пяти лет.

Напомним, что в связи с военным положением в стране был запрещен или частично ограничен алкоголь для продажи. Так, с 1 марта такой запрет был введен в столице. Он действовал месяц - с 1 апреля продажу частично возобновили - в отведенные для этого дневные часы.

Кроме того, послабления были и в других областях. Например, в Житомирской области разрешили продажу слабоалкогольных напитков, включая пиво и вино.