Появились подробности встречи в Киеве президента Владимира Зеленского с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Стороны обсудили перспективу членства Украины в ЕС, санкции против России и переговорный процесс с Москвой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это прекрасный сигнал, что лидеры европейских государств пусть пока не все, но начинают приезжать в Украину, поддерживая нас не только на словах. Сами видят, что здесь происходит и каковы последствия вторжения России, совершенные русскими военными. Это для нас очень важно", - сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины для ГСЧС.

А Нехаммер отметил, что Австрия полностью поддерживает антироссийские санкции и намерена их ужесточать, пока Россия не остановит агрессию, поддерживает Украину по всем необходимым вопросам, в частности, поможет с эвакуацией жителей Мариуполя.

Также Зеленский на встрече подтвердил готовность Украины продолжать переговоры с Россией.

"Украина всегда говорила, что она готова к любым переговорам и будет искать какие-либо пути для того, чтобы закончить войну. Параллельно, к сожалению, мы видим, что готовится важное, а кто-то говорит, решающее, сражение на востоке нашей страны", - сказал Зеленский.

Напомним, что Австрия вслед за другими странами ЕС выслала российских дипломатов.

При этом Австрия не поддерживает введение эмбарго на импорт российского газа.

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