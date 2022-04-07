Австрия стала еще одной страной Евросоюза, которая высылает российских дипломатов. В Вене признали "персонами нон грата" четырех дипломатов РФ.

Об этом объявили в МИД Австрии, пишет Reuters.

Речь идет о трех сотрудниках посольства РФ в Вене и одного сотрудника генконсульства в Зальцбурге. Им дали время покинуть австрийскую территорию до 12 апреля.

Австрия обвиняет этих дипсотрудников в деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Reuters отмечает, что обычно эта фраза используется для обозначения шпионажа.

При этом Австрия не упоминает войну в Украине в обосновании решения.

Кроме того, буквально вчера министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил изданию ТАСС, что Австрия начнет высылать российских дипломатов только в том случае, если спецслужбы страны получат достаточные доказательства, что они нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Напомним, что после убийств в Буче страны Евросоюза десятками выслали российских дипломатов. В частности, о высылке дипломатов заявили Франция, Германия, Литва, Италия, Швеция, Дания, Испания и Румыния.

А еще десятки дипломатов РФ из-за подозрений в шпионаже выслали Бельгия, Нидерланды, Чехия и Ирландия.