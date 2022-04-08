Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что российские банки пытаются обходить санкции через своих европейских брокеров.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Пятый пакет санкций ЕС (который Евросоюз утвердил сегодня - Ред.) коснулся четырех крупнейших банков РФ, которые позволяли своим клиентам торговать ценными бумагами. После введения санкций подобные процедуры запрещены. Но подсанкционные Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" передают иностранные активы своих клиентов брокерам", - сообщил Ермак

Ермак сообщил, что брокер Сбербанка переведет клиентов с иностранными ценными бумагами в инвесткомпании БКС и АТОН. Он подчеркнул, что другие подсанкционные банки готовятся сделать такие же шаги.

Также Ермак проинформировал, что Украина выступает за введение санкций против БКС и АТОН.

Напомним, подробно о том, что входит еще в пятый пакет санкций ЕС мы писали в отдельном материале.

Также мы приводили заявление главы Еврокомиссии, которая считает, что предложенная Россией схема оплаты газа в рублях станет путем обхода санкций.

Кроме того, писали, что попавшие под санкции банки РФ начали открывать отделения в аннексированном Крыму.