В Офисе Зе сообщили, что банки РФ пытаются обходить санкции через своих европейских брокеров
Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что российские банки пытаются обходить санкции через своих европейских брокеров.
Об этом он написал в Telegram-канале.
"Пятый пакет санкций ЕС (который Евросоюз утвердил сегодня - Ред.) коснулся четырех крупнейших банков РФ, которые позволяли своим клиентам торговать ценными бумагами. После введения санкций подобные процедуры запрещены. Но подсанкционные Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" передают иностранные активы своих клиентов брокерам", - сообщил Ермак
Ермак сообщил, что брокер Сбербанка переведет клиентов с иностранными ценными бумагами в инвесткомпании БКС и АТОН. Он подчеркнул, что другие подсанкционные банки готовятся сделать такие же шаги.
Также Ермак проинформировал, что Украина выступает за введение санкций против БКС и АТОН.
Напомним, подробно о том, что входит еще в пятый пакет санкций ЕС мы писали в отдельном материале.
Также мы приводили заявление главы Еврокомиссии, которая считает, что предложенная Россией схема оплаты газа в рублях станет путем обхода санкций.
Кроме того, писали, что попавшие под санкции банки РФ начали открывать отделения в аннексированном Крыму.