В субботу, 9 апреля, в Киев прибыл с визитом канцлер Австрии Карл Нехаммер, в ходе которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для нас это важный сигнал. Сигнал для всей Европы, Австрия поддерживает Украину, украинский народ в сопротивлении агрессии российской федерации", - сказал Зеленский в начале встречи.

Также глава Украины рассказал, что во время разговора будет обсуждаться, в частности, австрийская помощь Украине.

Война в Украине продолжается уже 45-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 9 апреля на военном и политическом фронте

"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.

На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.

Большинство западных СМИ предсказывают в Украине долгую войну, которая может затянуться на годы.

В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны