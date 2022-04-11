Появляются первые итоги переговоров канцлера Австрии Карла Нехаммера и президента России Владимира Путина.

Общей пресс-конференции не было, выступил только Нехаммер. Он заявил, что его самым важным посланием Путину было то, что война в Украине должна закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон, пишут российские СМИ.

Также он заявил, что в ходе переговоров с Путиным дал понять, что санкции против РФ останутся в силе и будут ужесточаться.

Канцлер Австрии назвал переговоры открытыми и прямыми, но жесткими. И что он прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы.

Это первый визит западного лидера в Россию после 24 февраля.

Накануне встречи сообщалось, что стороны обсудят также тему поставок газа.

После визита в Киев 9 апреля Нехаммер заявлял, что Австрия является нейтральной в военном отношении, однако имеет "четкую позицию в отношении агрессивной войны России против Украины".

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.