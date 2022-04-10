Переговоры президентов Украины и России могут состояться лишь после завершения битвы за Донбасс, которая пройдёт в ближайшие недели, а также после получения Украиной гарантий безопасности от ведущих держав мира. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона.

"Говорить о том, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, через две – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе - на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три", - сказал Подоляк.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры тогда, когда "будут абсолютно четкие позиции для этого". В первую очередь - по гарантиям безопасности.

"Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Российская Федерация", - сказал Подоляк.

Игорь Кулик, [10 апр. 2022 г., 09:56:10]: Политика Страны ... Игорь Кулик, [10 апр. 2022 г., 09:56:10]:

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.