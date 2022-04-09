Многолетний друг Владимира Путина Сильвио Берлускони раскритиковал российского президента за войну с Украиной. Итальянского политика шокировали кадры из Бучи.

Его слова приводит итальянское издание Ansa.

"Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина, взявшим на себя очень серьезную ответственность перед всем миром. Перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины, настоящих военных преступлений, Россия не может отрицать свою ответственность", - заявил бывший премьер Италии.

И добавил, что Москва "должна в своих интересах установить и предать суду виновных".

Берлускони и Путин много лет дружили, и еще прошлой осенью экс-премьер Италии называл президента РФ "единственным выдающимся лидером в мире".

Ранее даже Папа Римский раскритиковал Путина за войну в Украине.

Зато венгерский лидер Виктор Орбан продолжает дружить с Путиным, он пригласил президента РФ в Будапешт и одобрил его требование платить за газ в рублях.

Война в Украине продолжается уже 45-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 9 апреля на военном и политическом фронте

"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.

На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.

Большинство западных СМИ предсказывают в Украине долгую войну, которая может затянуться на годы.

В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны