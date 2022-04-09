Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для немецкой газеты Bild заявил, что ненавидит Россию .

Фраза про ненависть к России вынесена в заголовок интервью.

Так, на прямой вопрос о ненависти президент Украины ответил: "Да, я испытываю ненависть к России, к русским солдатам. Когда я вижу эти образы перед глазами. Убитые дети без ног, без рук. Я больше не могу плакать".

Зеленский говорит, что не знает, в скольких украинских селах и городах творились такие военные преступления, как в Буче. "Что происходит в этих селах на юге, как под Херсоном, Запорожьем, так и на востоке - мы не знаем. Многие города были просто полностью разрушены. Ни домов, ни людей - не знаю, что мы там найдем".

На вопрос о том, что видит украинский президент, когда закрывает глаза ночью, Зеленский ответил: "Я ничего не вижу. Спать очень трудно. Не могу вспомнить, когда в последний раз нормально спал".

Скриншот: Bild

Также мы писали, что в этом интервью президент Зеленский рассказал, что глава правительства одной из стран Евросоюза затребовал доказательства, что резня в Буче не была постановкой Украины.

Ранее на брифинге с фон дер Ляйен Зеленский заявил, что санкций Евросоюза против России ему мало.