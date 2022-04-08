Эмоциональный фон переговоров между Украиной и Россией после событий в Буче изменился. При этом украинская и российская делегации продолжают общаться беспрерывно.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в интервью "РБК-Украина".

"Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, касающейся РФ", - заявил Подоляк.

По его словам, пока сложно назвать дату следующей очной встречи делегаций. Это зависит от многих факторов, в том числе и положения дел на фронте, заявил Подоляк.

Напомним, Лавров заявил о нарастающих проблемах в переговорах Украины и России. После этого Подоляк связал слова главы МИД РФ с событиями в Буче.

Вместе с тем, сообщалось, что в Турции не видят признаков прорыва в переговорах Москвы и Киева в ближайшее время.

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