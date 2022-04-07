Немецкая разведка получила доказательства убийств оккупантами в Буче. Это могли быть наемники из ЧВК "Вагнера"
К убийству мирных жителей в Буче могли быть причастны наемники из ЧВК "Вагнера". Соответствующие данные получены немецкой разведкой.
Об этом пишет Der Spiegel.
Берлину удалось перехватить радиосообщения российских войск, в которых обсуждались убийства в Буче.
"В докладе был представлен ряд сообщений по радиоперехвату русских войск, дислоцированных в Буче. В одном из них один русский солдат сказал другому, что он и его коллеги застрелили кого-то, кто ехал на велосипеде. В другом радиосообщении говорится о диалоге, в котором мужчина говорит: "Сначала допроси солдат, а затем расстреляй", - говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии.
Согласно перехваченным переговорам, убийства могли совершаться и в других населенных пунктах, в частности, в окрестностях Мариуполя.
По информации издания, свои данные разведка озвучила в парламенте Германии.
В материалах говорится, что ключевую роль в зверствах сыграли сотрудники российских наемных войск, таких как ЧВК "Вагнера". Они уже привлекали внимание общественности из-за своей жестокости в Сирии.
При этом очевидцы сообщили, что в начале оккупации Бучи там находились "молодые солдаты", а потом их заменили. И вот тогда в городе начались зверства.
При чем полученные разведкой данные говорят, что такие действия могут быть не случайны, а частью стратегии по распространению страха и ужаса среди гражданского населения и подавлению сопротивления.
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