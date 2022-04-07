Верховная Рада на следующем пленарном заседании примет обращение к международному сообществу о признании событий в Буче геноцидом украинцев.

Об этом в эфире телемарафона заявил вице-спикер Рады Александр Корниенко.

"Мы будем принимать постановление об обращении о признании геноцида украинского народа... Пока не многие страны и парламенты называют зверства Российской Федерации в Украине геноцидом. Поэтому ищем с международными юристами соответствующие формулировки", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которым предлагается признать действия России на территории Украины геноцидом.

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