США считают, что "смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче". Об этом заявил CNN официальный представитель, знакомый с последней информацией по этой теме.

По словам чиновника, выявление причастных к инциденту "сейчас является чрезвычайно важным приоритетом" для разведывательного сообщества США.

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как стало известно о зверствах, и США находятся на грани определения ответственных за них, сказал он.

Источник также сказал, что пока нет уверенности, что США объявят о своих выводах публично. Может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины. США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче находилось более одного подразделения или группы российских боевиков.

США пытаются определить, произошло ли что-то из этого, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило, добавил чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что Папа Римский осудил убийства гражданских в Украине и поцеловал украинский флаг из Бучи.

Мы также рассказывали, как прошло заседание Совбеза ООН, посвященное массовым убийствам в Буче.