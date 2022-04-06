Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

По его словам, в Буче тихо.

"С 31 марта не было ни одного выстрела - это вселяет оптимизм. Но мы продлили усиленный комендантский час до завтрашнего дня, 7 апреля", - говорит Шаправский.

При этом, несмотря на комендантский час, в городе кипит работа.

"Сейчас мы работаем сразу в нескольких направлениях. Первый - разминирование. Сегодня к нам присоединилось около 30 взрывотехников. Думаю, с такими силами за 3-4 дня мы разминируем весь город. На данный момент разминировано примерно 15-20% Бучи", - рассказывает Шаправский.

Также в городе работает Нацполиция, судмедэксперты и коммунальные службы, которые забирают тела погибших с улиц, чтобы в дальнейшем доставить их в морг.

"Вдобавок мы расчищаем улицы от сгоревших авто и военной техники, сегодня даже работали подметальные машины", - говорит Шаправский.

Кроме этого, в Буче постепенно восстанавливают инфраструктуру.

"Сейчас в городе почти нет улиц, на которых не были бы оборваны линии электропередач. Более того, оборваны линии, которые идут из Ирпеня и Гостомеля. По прогнозам ДТЭКа, на восстановление нужно две недели, и то свет дадут не во все точки города. По газу ситуация такая же. Сложнее всего с водой - почти все скважины и объекты водоснабжения очень повреждены, здесь нам понадобится около месяца на восстановление", - утверждает секретарь горсовета.

Также в Буче частично восстановили мобильную связь.

"Почти все вышки были разрушены, уцелели только три - нам удалось их запустить с помощью генераторов. Теперь у нас появилась нормальная мобильная связь и даже 3G интернет в некоторых районах города", - говорит секретарь горсовета.

Помимо этого, в Буче работают пункты раздачи гуманитарной помощи по районам, а для маломобильных граждан организовали адресную доставку провизии и лекарств.

"У нас работает колл-центр, на котором люди могут оставлять свои заявки. Плюс мы закупили газовые баллоны и плиты, чтобы люди могли приготовить себе горячую еду", - обьясняет Шаправский.

Секретарь Бучанского горсовета добавил, что в городе усилили общественную безопасность.

"Бучу патрулируют тероборона, добровольческие формирования, органы Нацполитции и Нацгвардии. За несколько дней задержали большое количество мародеров и несколько коллаборантов", - утверждает он.

Он сообщил, что с 31 марта в городе удалось найти более 60 погибших.

"Это при том, что мы ещё не заходили в частные помещения и квартиры. Потому что для начала там работают взрывотехники - были случаи, когда тела минировали, поэтому они поднимают их с помощью специального оборудования", - говорит Шаправский.

Кроме того, постановлением окружного прокурора была разрешена эксгумация тел из братской могилы в Буче, в которой похоронено около 280 погибших.

"Нам позволили провести эксгумацию, отправить тела на стол экспертизы и провести анализ ДНК. Это делается для того, чтобы в дальнейшем люди, чьи близкие погибли в Буче, могли сдать анализ ДНК и четко идентифицировать принадлежность того или иного тела соотвественно. Планируем похоронить каждого погибшего в индивидуальных секторах на кладбище с преданием всех почестей", - заявил Шаправский.

Помимо этого, в город начали возвращаться предприниматели.

"Например, сегодня открылся магазин табачных изделий. Многие предприниматели звонят и спрашивают, когда можно начинать работать", - рассказывает Шаправский.

Однако, по его словам, мирным жителям стоит возвращаться в Бучу не раньше, чем через месяц.

"За неделю мы сможем разминировать город - то есть в Буче будет находиться как минимум безопасно. Но инфраструктура за этот период не заработает. Поэтому если массово будут возвращаться люди - это спровоцирует определённый гуманитарный кризис. Сейчас должны пробовать возвращаться работники критической инфраструктуры, чтобы процесс жизнеобеспечения города заработал", - сказал Шаправский.

Ранее "Страна" писала, что Папа Римский Франциск 6 апреля осудил преступления против мирных жителей во время войны в Украине. Также он поцеловал украинский флаг, привезённый из Бучи.

Мы рассказывали, что на Совбезе ООН по трагедии в Буче Китай стал на сторону России.