В городе Буче Киевской области после освобождения от российских войск остались всего 3700 человек.

Такую статистику в эфире телемарафона привел городской глава Анатолий Федорук.

При этом мэр Бучи пока не советует мирным жителям возвращаться в свой город, поскольку продолжаются работы по разминированию.

Ранее в интервью "Стране" секретарь горсовета Бучи Тарас Шаправский говорил, что до войны в городе насчитывали 40-42 тысячи жителей.

"До войны в городе насчитывалось 40-42 тысячи людей. На сегодняшний день в Буче осталось около 5 тысяч местных жителей. То есть фактически 35-37 тысяч человек было эвакуировано из города", - сказал 4 апреля чиновник.

То есть с начала войны из Бучи эвакуировалось почти 90% местного населения.

Как мы сообщали, Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Во время своей речи он обвинил российских военных в убийстве мирных граждан в Буче.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.