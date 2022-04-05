Соцсети Facebook и Instagram, которые способствуют борьбе с дезинформацией об Украине, ненадолго заблокировали хэштеги #bucha и #buchamassacre (#Буча и #Бучанскаярезня - Ред.) из-за особенностей алгоритмов модерации. Блокировку убрали как только руководство компании Meta узнало о произошедшем под Киевом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна.

"Это произошло автоматически из-за графического контента, который люди размещали с использованием этих хэштегов. Когда мы вчера узнали о проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги", - написал Стоун на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что Facebook и Instagram разрешают публиковать материалы, содержащие сцены насилия, если они оказываются в общем доступе для повышения осведомленности о возможных нарушениях прав человека. Однако такие же материалы будут удалены модератором, если автор прославляет страдания или публикует кадры с изображением жестокости.

При этом соцсети добавляют предупреждающие метки о неприемлемости контента. Такие сцена можно увидеть, лишь дав согласие на просмотр подобных материалов. Ранее правозащитники критиковали правило Meta, согласно которому модераторы удаляют неприемлемый контент спустя 90 дней после публикации. По словам активистов, это мешает фиксации важных доказательств военных преступлений.

В ответ на это Энди Стоун заверил, что Meta уже "изучает способы сохранения этого типа и других типов контента, когда его удаляют", особенно в связи с войной в Украине.

Напомним, 11 марта стало известно, что корпорация Meta решила отступить от своей политики противодействия языку ненависти в связи с войной России в Украине. Пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах позволят призывы к насилию против россиян и российских солдат. Позднее заявление частично опровергли, отметив, что оскорбительные публикации возможны, однако прямой призыв к убийству все еще запрещен. Вскоре в Meta заявили, что эта функция доступна только на территории Украины.

Как сообщала "Страна", 14 марта, после того, как Россия возбудила уголовное дело против компании Марка Цукерберга Meta из-за публикации призывов к насилию на фоне войны в Украине, а ее сервисы столкнулись с ограничениями, в Meta решили "ужесточить" политику по части русофобии.

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