Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в отношении граждан РФ на видеохостинге YouTube.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре считают, что "распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC".

Также в Роскомнадзоре заявляют, что "в последние недели американские IТ-компании, в частности, Meta Platforms Inc. и Google LLC заняли четко выраженную антироссийскую позицию", и что "на принадлежащих данным компаниям интернет-ресурсах развернута целенаправленная кампания по дискредитации российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом".

Напомним, ранее в РФ уже были заблокированы продукты компании Meta - Facebook и Instagram, а также Twitter.

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