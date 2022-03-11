Корпорация Meta, которая ранее в некоторых странах одобрила пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян и российских солдат, заявила о новой политике. Теперь "язык ненависти" будет доступен только в Украине.

Об этом заявил вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг в Twitter.

По его словам Meta "не потерпит русофобии или какой-либо дискриминации, запугиваний или призывов к насилию в отношении русских на нашей платформе".

Напомним, компания Meta отреагировала на материал Reuters, в котором утверждается, что Facebook разрешили "язык ненависти" пользователям из стран Восточной Европы в адрес россиян.

Между тем, сегодня, 11 марта, Роскомнадзор объявил дату ограничения социальной сети Instagram на территории Российской Федерации.

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