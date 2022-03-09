Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и в Украине.

Об этом сказано в заявлении компании Meta.

"Чтобы помочь защитить наши сообщества в Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах", — говорится в заявлении компании Meta.

Это означает, что люди, следящие за частными учетными записями, базирующимися в Украине и России, больше не смогут видеть, на кого подписаны эти учетные записи или кто следит за ними.

Кроме того, российские и украинские личные аккаунты больше не будут показываться в списке "взаимных подписчиков".

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