Официальный представитель Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что в организации нет ограничений на использование слов "война" и "вторжение", как о том ранее сообщали разные издания.

Об этом представитель ООН сообщил изданию Guardian.

Дюжаррик сказал, что сотрудников "просят формулировать любые сообщения по Украине таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям генерального секретаря".

При этом он не исключил, что какой-то менеджер ООН мог отправить письмо части сотрудников, которое и попало в медиа.

Ранее "Страна" сообщала, что международный суд ООН в Гааге начал рассматривать иск Украины против РФ по обвинениям в геноциде.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.