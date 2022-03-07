Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не располагает данными об убийстве представителя украинской команды на переговорах с РФ Дениса Киреева, информация должна быть изучена.

Об этом Дюжаррик сказал на брифинге в понедельник, 7 марта.

"У меня нет информации об убийстве Киреева. Очевидно, что нужно изучить информацию", - сказал представитель генсека ООН.

Напомним, что советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что убийство переговорщика Дениса Киреева не связано с работой украинской делегации.

Также "Страна" сообщала о самой распространенной версии убийства Киреева.

Кроме того, мы писали, что немецкая газета Bild посвятила целую статью загадочному убийству члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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