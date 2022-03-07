В ООН изучат информацию об убийстве украинского переговорщика Дениса Киреева
Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не располагает данными об убийстве представителя украинской команды на переговорах с РФ Дениса Киреева, информация должна быть изучена.
Об этом Дюжаррик сказал на брифинге в понедельник, 7 марта.
"У меня нет информации об убийстве Киреева. Очевидно, что нужно изучить информацию", - сказал представитель генсека ООН.
Напомним, что советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что убийство переговорщика Дениса Киреева не связано с работой украинской делегации.
Также "Страна" сообщала о самой распространенной версии убийства Киреева.
Кроме того, мы писали, что немецкая газета Bild посвятила целую статью загадочному убийству члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева.
"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.
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