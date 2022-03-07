В бою с российской армией погиб экс-нардеп от "Свободы" Александр Марченко. Это произошло в Пуще-Водице. Ему было 57 лет.

Об этом сообщил лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок в Fcebook.

"В битве с оккупантами в Пуще Водицы участвовал ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские военные застрелили главу Гостомельской громады Юрия Прилипко. Сообщается, что он погиб, когда раздавал хлеб и лекарства местным жителям.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Журналист Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.