Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что убийство переговорщика Дениса Киреева не связано с работой украинской делегации.

"Он не был членом делегации и, соответственно, перестрелка... не имеет отношения к работе делегации. Это было вне переговорного процесса, это было в Киеве, и там есть какой-то конфликт", - сказал Подоляк.

В своей речи советник главы ОП не уточнил, о каком конфликте идет речи.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о самой распространенной версии убийства Киреева.

Мы также писали о том, что немецкая газета Bild посвятила целую статью загадочному убийству члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Журналист Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.