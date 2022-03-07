Российский генерал, который отдал приказ бомбить Харьков родился в Чугуеве (город под Харьковом, где еще с советских времён находится военный аэродром). Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая также является уроженкой Харькова.

"Работаем. Гаага", - заявила Ирина Венедиктова.

Сегодня стало известно о задержании российского летчика со сбитого накануне нацгвардейцами военного самолета, который бомбил Харьков. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, задержанный - подполковник Гешток Максим Сергеевич, заместитель командира полка 47 авиагруппы (дислокация Воронеж).

По словам сбитого летчика, приказы бомбить украинские города отдавал командующий российским авиакорпусом генерал Маковец Олег Владимирович.

Напомним, в результате обстрелов Харькова за минувшие сутки погибли минимум восемь мирных жителей.

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