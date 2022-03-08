Сегодня, 8 марта, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона об онлайн-голосовании во время военного положения. Шансы на принятие почти стопроцентные, поскольку подписался 241 депутат.

В регламент предлагается внести норму о том, что заседания Рады могут проводиться в другом месте или же в режиме видеоконференции - по решению большинства народных депутатов.

Дистанционное заседание могут провести при военном положении - если заседание не может быть проведено в стенах Верховной Рады.

Депутаты уточнили, что в повестку дистанционного заседания не могут включаться вопросы о внесении изменений в Конституцию, об импичменте президента, вопросы заключения мира, а также законопроекты, которые вытекают из этого мира.

Дистанционное заседание будет проводиться в режиме видеоконференции, транслироваться на ТВ и по радио. Голосования будут осуществляться путем поднятия руки с указанием депутатом позиции "за", "против" или "воздержался". Голоса будет фиксировать Счетная комиссия.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.