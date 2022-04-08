Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от посещения Бучи. Причиной он назвал разногласия между официальным Тбилиси и Украиной.

Об этом политик написал в своем Фейсбуке.

Ранее временный поверенный Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил Папуашвили в Бучу.

"Сегодня мир увидел и осудил военные преступления в Буче. Как вам известно, председатель Верховной Рады Украины Стефанчук обратился ко всем парламентариям с призывом приехать в Бучу и своими глазами увидеть эти преступления. Соответствующее приглашение получил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили", - сказал Касьянов на брифинге днем 8 апреля.

Однако в пресс-службе парламента Грузии сказали, что Папуашвили не получал приглашения.

Позже сам спикер написал в соцсети, что приглашение все-таки получил. Но добавил, что не поедет в Украину.

"Я бы пожелал, чтобы отдельные представители украинской власти полностью разделяли бы ту решительную поддержку, которую оказывают грузинский народ и власть Грузии Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнерство наших стран действительно не заслуживают от высокопоставленных лиц Украины попыток отделить народ Грузии от власти. Думаю, официальное приглашение в Бучу звучит неуместно", -высказался Папуашвили в Фейсбуке.

Вероятно, под разногласиями имеется в виду обвинение, выдвинутое украинской разведкой. 4 апреля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины фактически обвинило Грузию в оказании помощи России по обходу санкций. По данным ГУР, россияне через территорию Грузии налаживают канал контрабанды товаров, которых нет в РФ из-за введенных против нее санкций.

Между тем в Буче продолжают находить тела людей, погибших при неизвестных обстоятельствах.