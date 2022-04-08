В братской могиле на территории храма Андрея Первозванного в Буче обнаружили около 67 тел убитых людей.

Об этом сообщает в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Эксгумацию тел проводят для идентификации людей и установления обстоятельств их смерти.

Тела осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры.

У тех, кого достали, в большинстве преобладают огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых погибших остались только фрагменты.

Часть погибших была с документами, остальных придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

После идентификации каждого погибшего, по согласованию с родными, похоронят индивидуально на местном кладбище в специальном секторе.

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