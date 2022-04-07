Около 200 человек считаются пропавшими без вести в Бородянке Киевской области. Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В Бородянке уже начат разбор завалов многоквартирных домов, где во время нанесения авиационных ударов находились мирные жители города.

"Вчера начались работы в Бородянке. Начат разбор завалов домов, разрушенных в результате ударов российской авиации. Разрушены около 10 домов, под завалами которых остались украинцы. Уже найдены тела 4 погибших под развалинами - и это только начало. Разрушенные 5-этажные дома разобраны только в 3 этажа. Но люди от бомбежек прятались в подвалах. Пропавшими без вести числятся около 200 человек, и мы понимаем, что многие из них уже исчезли навсегда", - сказал Геращенко.

Также он заявил, что места массовых убийств, пыток и захоронений обнаружены в Буче, Гостомеле, Мотыжине.

"В настоящее время известно о более чем 400 убитых гражданских на территории Киевской области, но эта цифра будет увеличиваться", - сказал Геращенко.

Напомним, немецкая разведка получила доказательства убийств оккупантами в Буче. Это могли быть наемники из ЧВК "Вагнера".

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