В понедельник, 11 апреля, в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным приедет канцлер Австрии Карл Нехаммер, который 9 апреля был в Киеве и встречался с Владимиром Зеленским. Это первый визит западного лидера в Россию, после 24 февраля.

Планируется, что на встрече Нехаммер и Путин обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Также, по словам Пескова, переговоры пройдут в закрытом режиме по австрийской просьбе. Также он сказал, что затронут и тему поставок газа.

Напомним, после визита в Киев 9 апреля Нехаммер заявлял, что Австрия является нейтральной в военном отношении, однако имеет "четкую позицию в отношении агрессивной войны России против Украины". По его словам, война должна прекратиться. Также Нехаммер считает, что нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений.

"Австрия осудила вторжение России в Украину и поддерживает европейские санкции против Москвы. В то же время Австрия нейтральное государство, которое традиционно пытается поддерживать тесные отношения с Россией и не входит в НАТО. Напомним, одним из вариантов завершения войны рассматривается объявление Украиной нейтрального статуса в обмен на гарантии безопасности", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.