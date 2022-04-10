Президент Российской Федерации Владимир Путин может провести переговоры с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный". Об этом свидетельствует график главы Кремля, озвученный в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По информации журналистов, Путин и Лукашенко во вторник, 12 апреля, в День космонавтики посетят космодром "Восточный", где ознакомятся с ходом строительства объекта, а также проведут беседу с рабочими.

Также известно, что по итогам переговоров Путина и Лукашенко будет организована совместная пресс-конференция. По мнению журналиста телеканала Павла Зарубина, на встрече будет подниматься вопрос Украины.

"Безусловно, речь пойдет и о ситуации вокруг и на Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.