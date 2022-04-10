После визита в Киев канцлер Австрии едет в Москву, где встретится с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который вчера находился с визитом в Киеве, заявил, что в понедельник, 11 апреля, посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом канцлер Австрии написал в Twitter.
"В военном отношении мы нейтральны, но у нас есть четкая позиция в отношении агрессивной войны России против Украины. Это должно прекратиться!" - говорится в сообщении Нехаммера.
Канцлер Австрии добавил, что "нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений".
Ранее "Страна" подробно писала о встрече Зеленского с канцлером Австрии в Киеве.
Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.
Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.
Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.