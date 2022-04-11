Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал будущие встречи президента России, а также ответил на вопросы журналистов относительно будущего России и военной обстановки в Европе. Он сделал это в понедельник на пресс-конференции с российскими журналистами, передают местные СМИ.

"Страна" собрала самые интересные высказывания пресс-секретаря Путина:

О расширении НАТО на Финляндию и Швецию летом: "Дальнейшее расширение НАТО не будет способствовать безопасности в Европе".

Об угрозе дефолта в РФ. Причин для дефолта нет, "есть потенциал для выполнения всех обязательств".

О сегодняшних переговорах Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера: "Газовая тема, возможно, будет обсуждаться, это весьма актуально для Вены".

О переговорах Путина и президента Беларуси Лукашенко: будет обсуждаться "ситуация вокруг Украины и двусторонняя повестка.

Как сообщалось ранее, встреча Путина и Лукашенко запланирована на 12 апреля. В День космонавтики они посетят космодром "Восточный", где ознакомятся с ходом строительства объекта. По итогам переговоров Путин и Лукашенко проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, что 11 апреля, в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным приедет канцлер Австрии Карл Нехаммер, который апреля был в Киеве и встречался с Владимиром Зеленским. Это первый визит западного лидера в Россию, после 24 февраля.

Кроме того, мы писали, что расширение Североатлантического альянса возможно уже в ближайшем будущем. Так, Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом.