Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом. Вашингтон делает ставку на этот шаг, который расширит число членов альянса с 30 до 32 и который является прямым следствием вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет британская The Times.

Официальные лица США заявили, что членство обеих скандинавских стран в НАТО было "темой для разговоров и многочисленных встреч" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на которых присутствовали Швеция и Финляндия.

"Как это может быть чем-то иным, как не серьезной стратегической ошибкой Путина?", - цитирует газета одного из высокопоставленных американских чиновников.

Ожидается, что заявка Финляндии будет подана в июне, а за ней последует заявка от Швеции.

Напомним, ранее президент Финляндии заявил о поддержке большинством граждан страны вступления в НАТО.

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